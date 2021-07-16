Россия отказалась снять ограничения на ввоз пармезана

Россия отказалась исключить пармезан из списка ответных санкций. Об этом сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью РИА «Новости».

Дело в том, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу. «Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке», – сказал Терраччано.

Однако российские власти не хотят идти на уступки и разрешать импорт пармезана. Посол подчеркнул, что Италия продолжит настаивать на своем в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр.

Дипломат не пробовал продукт, который в России называют пармезаном. Терраччано выразил уверенность, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. «Тем не менее, я убежден, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры», – рассказал посол.

Напомним, в 2014 году европейские страны ввели экономические санкции в отношении России за присоединение Крыма. В ответ Москва запретила ввоз некоторых продуктов, которые производятся в Европе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.07.21

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