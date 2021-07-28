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Среда, 28 июля 2021, 10:12 мск

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Каждый десятый россиянин готов получать зарплату в цифровых рублях

Лишь 11% россиян привлекает зарплата в цифровых рублях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

В новой форме валюты получать зарплату готова десятая часть граждан. 41% опрошенных не приемлют такой вариант. Еще 48% респондентов пока не определились со своих отношением к цифровым рублям и затруднились ответить.

ЦБ РФ начал обсуждать с рынком возможность внедрения цифрового рубля осенью 2020 года. Регулятор полагает, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах.

Центробанк запланировал запуск эксперимента на начало 2022 года. Отмечается, что в «пилотную группу» войдут 12 банков. Предполагается, что на первом этапе будет тестироваться эмиссия цифрового рубля и некоторые другие операции. Затем планируется расширить число транзакций и участников пилота.

Москва, Зоя Осколкова

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