Каждый десятый россиянин готов получать зарплату в цифровых рублях

Лишь 11% россиян привлекает зарплата в цифровых рублях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

В новой форме валюты получать зарплату готова десятая часть граждан. 41% опрошенных не приемлют такой вариант. Еще 48% респондентов пока не определились со своих отношением к цифровым рублям и затруднились ответить.

ЦБ РФ начал обсуждать с рынком возможность внедрения цифрового рубля осенью 2020 года. Регулятор полагает, что это будет третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах.

Центробанк запланировал запуск эксперимента на начало 2022 года. Отмечается, что в «пилотную группу» войдут 12 банков. Предполагается, что на первом этапе будет тестироваться эмиссия цифрового рубля и некоторые другие операции. Затем планируется расширить число транзакций и участников пилота.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.21

Заморозки в Бразилии ударили по кофе: цены на популярный продукт в России вырастут в августе. / Политолог предрек, что Украина на коленях поползет за российским газом. / Крымские чиновники хотели поселить сироту в аварийном доме. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»