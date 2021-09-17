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Пятница, 17 сентября 2021, 12:26 мск

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В ЦБ оценили вероятность возникновения мирового финансового кризиса

Банк России оценивает вероятность наступления глобального финансового кризиса как «очень низкую». Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, пандемический кризис стоит особняком и не связан с экономическим циклом.

«Есть кризисы, связанные в том числе с кредитными и финансовыми циклами. Мы сейчас видим, как долги накопились во многих странах, и многие опасаются, что уже есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков», – отметила Набиуллина в интервью РБК.

Сценарий подобного развития событий в 2023 году в числе альтернативных ЦБ описал в проекте документа «Основные направления денежно-кредитной политики». Согласно прогнозу 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимся рынком, особенно в тех, которые накопили серьезные долги в зарубежной валюте.

Кроме того, в документе предполагается, что средняя цена на нефть упадет до 40 долларов за баррель, ВВП России по итогам года уменьшится на 1,4-2,4%, а Центробанку России придется поднять ключевую ставку до 8,3-9,3%, чтобы притушить эффекты глобальной инфляции и ослабления рубля.

«В сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный и нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозном периоде, какие могут быть последствия, если этот сценарий реализуется. Подчеркну, его вероятность мы оцениваем как очень низкую... Это ни в коем случае нельзя рассматривать как какое-то предсказание кризиса», – сказала глава ЦБ.

Набиуллина указала на то, что регулятор изменил подходы к сценариям, которые описываются в основных направлениях денежно-кредитной политики. «Раньше были сценарии хороший, плохой и средний, причем обычно плохой сценарий – это низкая цена на нефть, а хороший – высокая. Хотя долгосрочно не факт, что высокая цена – это самый оптимальный сценарий. Безусловно, мы не можем предугадать, как будет развиваться ситуация. Подвидов сценариев может быть много в зависимости от разных факторов. Но наши модели, как нам кажется, позволяют показать, как будет вести себя денежно-кредитная политика, если разные типы рисков реализуются, и дать некоторую предсказуемость участникам рынка», – заключила глава регулятора.

Москва, Зоя Осколкова

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