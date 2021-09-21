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Вторник, 21 сентября 2021, 11:40 мск

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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил на 2022 год запрет на ввоз продуктов из стран, которые поддержали введение антироссийских санкций в 2014 году. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 06.08.2014 №560», – говорится в документе. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить реализацию приказа и при необходимости вносить предложения по изменению сроков действия контрсанкций.

Напомним, страны Европейского союза, США и другие ввели экономические ограничения в отношении России в 2014 году. Поводом стало присоединение Крыма к РФ по итогам референдума. Затем действие антироссийских санкций расширялось под различными предлогами, среди которых были и «вмешательство» России в выборы американского президента, отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также военный конфликт на Донбассе.

В ответ Москва запретила ввоз продовольствия из стран, поддержавших ограничения. Сначала в списке стран были США, члены Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. В августе 2015 года продэмбарго расширили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а с 2016-го – на Украину.

Москва, Зоя Осколкова

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