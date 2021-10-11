Покупателям по всему миру придется смириться с ростом цен на продукты

Продовольствие продолжает дорожать из-за многих факторов, среди которых нарушение логистических цепочек из-за пандемии. Покупателям ничего не остается, как смириться с высокими ценами на продукты. Об этом заявил глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио в интервью BBC News.

В отличие от предыдущих лет, по словам Патрисио, инфляция была «повсеместной». Цены на продовольствие так и продолжат расти. Это связано с тем, что население планеты неуклонно растет и потребление увеличивается. При этом площадь полезных плодородных земель не увеличивается.

«Для роста цен есть несколько причин. Так, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Также на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей», – считает глава концерна.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, стоимость таких ингредиентов, как злаки и масла, подтолкнула мировые цены на продовольствие к 10-летнему максимуму. Kraft Heinz уже повысила стоимость своих товаров в США и будет делать это на других рынках по всему миру.

Ранее о росте расходов на производство заявила PepsiCo. Компания сталкивается с увеличением затрат на все, начиная с транспорта и заканчивая сырьевыми ингредиентами. В результате в корпорации прогнозируют дальнейший рост цен в начале следующего года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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