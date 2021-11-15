Производители и импортеры пива и вина столкнулись с проблемами в преддверии Нового года

Производители и импортеры столкнулись с проблемами при регистрации новых сортов спиртного. Сложности спровоцировал новый формат представления уведомлений о начале оборота алкогольной продукции, принятый 1 ноября 2021 года.

О трудностях в работе с системами подачи уведомлений рассказал Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Ассоциации производителей пива, в которую входят российские подразделения AB InBev Efes, Carlsberg Group и Heineken, передает РБК. Для подачи уведомлений поставщики теперь должны использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС. В качестве альтернативы, компании могут пользоваться «Единым порталом государственных и муниципальных услуг». Ранее документы и сведения вносились в Федеральный реестр алкогольной продукции на сайте Росалкогольрегулирования.

По словам поставщиков, до настоящего момента не обеспечена стабильная работа ни одного из предложенных вариантов, а сервис подачи уведомлений через предыдущий функционал уже отключен. Это лишило компании не только альтернативного канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учетных записей для перехода на новые системы.

Столкнулся со схожими проблемами и не может вывести на рынок новые позиции и крупнейший производитель игристых вин «Абрау Дюрсо», сообщил представитель компании. Кроме того, один из федеральных ретейлеров не может ввести в ассортимент новинки и перевыпустить акцизные марки для части уже существующего ассортимента. «Проблема осложняется тем, что сейчас высокий предновогодний сезон, и она становится критичной», – говорят собеседники агентства. По данным производителей, объем продукции, которую невозможно поставить на полки, уже исчисляется «миллионами рублей».

Тем временем, производители крепкого алкоголя уже справились со сложностями, которые возникали в начале работы, уточнил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

В свою очередь в Росалкогольрегулировании заявили, что система ЕГАИС работает в штатном режиме, при этом выросло число ошибок при подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учетных программах на стороне участников рынка. Служба выпустила разъяснения по заполнению, а также готова давать консультации для каждого случая.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.21

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