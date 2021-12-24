В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из городов и сел

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вынести все магазины со спиртными напитками за пределы населенных пунктов. В пример он привел положительный опыт других стран в подобном вопросе.

«Нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», – цитирует депутата РИА «Новости».

В России участились случаи смертельных отравлений суррогатным алкоголем. В Оренбуржье от поддельных спиртных напитков пострадали 64 человека, 35 умерли.

Почти треть (31%) опрошенных россиян не пьют спиртные напитки даже иногда. 69% выпивают хотя бы время от времени. Однако в период нерабочих дней в ноябре россияне потратили на спиртное на 78,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Москва, Наталья Рязанова

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