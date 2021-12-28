Оборот «теневого» онлайн-рынка алкоголя в России вырос до 2,75 млрд рублей

«Теневые» онлайн-продажи алкоголя в России выросли до 2,75 млрд рублей. Дистанционные покупки спиртного набрали популярность в период пандемии. Об этом говорится в сообщении Group-IB.

Несмотря на то, что в России алкоголь нельзя продавать в Сети, этот рынок растет с каждым годом. Не помогают его сдержать и меры, применяемые Роскомнадзором. По данным Group-IB, в 2017 году этот сегмент достигал 1,7 млрд рублей, в 2018-м вырос до 2,1 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах остановился на отметке 2,5 млрд рублей, а в 2021-м вырос на 266 млн рублей, до 2,75 млрд рублей.

В уходящем году эксперты обнаружили в интернете около трех тысяч онлайн-площадок (сайтов, каналов в мессенджерах и групп в соцсетях) для реализации алкоголя, в том числе контрабандного и произведенного и поступившего в продажу без уплаты налогов, передает «Интерфакс».

Только за последние четыре года количество подпольных сайтов-алкомаркетов снизилось в два раза. Однако блокировки не особенно помогают в этой борьбе. Организаторы подпольного бизнеса создают «зеркала» основных сайтов, в среднем, по 15 доменов для каждого. В 2021 году экспертам удалось обнаружить самую крупную сеть, которая насчитывала около 122 связанных доменных имен.

Среди мессенджеров главным «алкомаркетом» в этом году стал Telegram, где были найдены около 130 каналов по продаже спиртного с суммарным числом подписчиков в 750 тысяч. Также эксперты обнаружили около 300 различный групп и аккаунтов в соцсетях, предлагающих алкоголь с доставкой на дом

«В этом году оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя снова вырос, но эти цифры могут быть лишь верхушкой айсберга», – отметил заместитель гендиректора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин.

Москва, Зоя Осколкова

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