Каждая четвертая бутылка с алкоголем в России нелегальная

В России объем нелегального алкоголя достиг 27% от общего количества крепкого спиртного. К такому выводу пришли эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции составляет 611 млн штук [в] год (27%)», – передает ТАСС.

В прошлом году в России продали 1,56 млрд литров (2,23 млрд штук) крепких алкогольных напитков. В розничной торговле реализуется до 98% спиртного, на сегмент общественного питания приходится 45-65 млн литров в год.

По мнению экспертов, бороться с нелегальной продукцией может введение цифровой маркировки. Специалисты посчитали дополнительные доходы добросовестных участников от «обеления» рынка (рост продаж и прибыли) и доходы государства из-за увеличения поступлений акциза на алкоголь и иных налогов и сборов.

«По нашим оценкам, прибыль добросовестных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17-18 млрд рублей, а чистый выигрыш добросовестных производителей от введения обязательной маркировки может составить 10-11 млрд рублей в год», – сообщили аналитики. По их прогнозам, доходы государства вырастут на 73-79 млрд рублей в год.

Москва, Зоя Осколкова

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