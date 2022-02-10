Торговые сети столкнулись с дефицитом овощей и фруктов

Российские ретейлеры заявили о задержках поставок импортных овощей и фруктов, из-за чего некоторые из этих товаров оказались в дефиците. По словам представителей торговых сетей, надзорные органы блокируют все поставки из страны производства из-за нарушений отдельных импортеров.

Из-за усиленного контроля Роспотребнадзора за ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции в портах скопились контейнеры с импортными овощами и фруктами, пишут «Ведомости». О возникшем дефиците заявили четыре ретейлера. Наличие проблем подтвердил федеральный чиновник.

По словам игроков продуктового рынка, овощи и фрукты стали дольше проходить таможню и чаще, чем раньше, уходить на карантин и досмотры. Такая продукция может находиться в пути до восьми дней дольше. По оценкам другой торговой сети, задержки поставок в порту Новороссийска составляют в среднем в неделю и больше, а по некоторым грузам они могут превышать три недели. Это «является серьезным фактором потери качества товаров», сказал сотрудник ретейлера.

Усиленным проверкам подвергаются в основном цитрусовые. Вероятно, задержки связаны еще и с тем, что с изменились сроки получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар. Уже сейчас на наблюдается дефицит апельсинов, лимонов и грейпфрутов на российском рынке, а поставщики воспользовались таким положением дел и повысили закупочные цены втрое.

В свою очередь в Роспотребнадзоре объяснили, что служба следит за оборотом опасных продуктов, в том числе содержащих «незаявленные химические вещества». Контроль за поставками из Турции, Ирана, Египта, ЮАР, Вьетнама и других стран усилен с 13 октября 2021 года. Ввоз небезопасной плодоовощной продукции 88 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, мяты, яблок, апельсинов, груш, грейпфрутов из-за этого приостановили. В конце 2021 года также был на время запрещен импорт всего турецкого перца, винограда и гранатов, иранского перца, с января 2022 года – турецких апельсинов и грейпфрутов. Запрещенная продукция может быть перенаправлена в Россию через другие страны, предупредил представитель Роспотребнадзора.

В Минпромторге и Минсельхозе не владеют данными о перебоях с поставками. При этом в Минсельхозе отметили снижение импортных поставок апельсинов и грейпфрутов в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года. Средняя цена контрактов выросла на 3,6% и 6% соответственно. Зато закупки лимонов выросли на 17%, а цена снизилась на 5,4%. Перебоев в поставках и резкого повышения цен Минсельхоз не ожидает.

Москва, Зоя Осколкова

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