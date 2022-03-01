Кондитеры прогнозируют трудности с сырьем и упаковкой из-за падения курса рубля

Российскую кондитерскую отрасль ожидают сложности с обеспечением импортным сырьем и упаковочными материалами из-за ослабления рубля. Об этом заявил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко.

По его словам, в скором времени отрасли предстоит столкнуться с несколькими вызовами: рост цен на упаковку, сырьевые компоненты на упаковочные материалы, на сырье, прежде всего на какао-продукты и орехи, а также предстоящее введение маркировки кондитерских изделий.

«Весь прошлый год в Минсельхозе и на базе Минпромторга и уже в этом году проводятся совещания с участием ассоциаций по контролю за ценами. Чтобы мы давали обратную связь и по ценам, и по взаимодействию с сетями. Это будет продолжаться, но, наверное, чуть-чуть тяжелее», – сказал Носенко.

По подсчетам ассоциации, единоразовые затраты отрасли на приобретение необходимого для маркировки оборудования составят 42 млрд рублей. Кроме того, 46 млрд рублей потребуется на отчисление оператору маркировки. Это сопоставимо с общей прибылью отрасли.

Более того, введение маркировки может привести к закрытию предприятий, выпускающих мелкоштучные кондитерские изделия, поскольку на них технологически невозможно наносить коды. При этом отпускные цены на продукцию могут вырасти на 7-10%, а конкурентоспособность на внешних рынках снизится.

Москва, Зоя Осколкова

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