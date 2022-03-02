Инфляция в Евросоюзе бьет рекорды

Уровень инфляции в еврозоне в феврале достиг нового рекорда – цены выросли на 5,8%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

В январе инфляция составила 5,1%. В первую очередь рост цен обусловлен продолжившимся увеличением стоимости энергоносителей, которые подорожали на 31,7% по сравнению с 28,8% в январе. Продукты, алкоголь и табачные изделия в прошлом месяце выросли в цене на 4,1%. Стоимость услуг увеличилась на 2,5%.

Если исключить продукты питания и энергоносители (индекс CPI Core), то в феврале цены выросли на 2,7% в годовом выражении, что стало максимумом с января 1997 года, после повышения на 2,3% в предыдущем месяце.

Инфляция разгоняется на фоне общего роста цен во всем мире, из-за высокого потребительского спроса, дорогих энергоресурсов и глобальных проблем в цепочках поставок, отмечается в докладе. По мнению европейских экономистов, обострение ситуации на Украине усугубит ситуацию в ближайшем будущем.

Брюссель, Зоя Осколкова

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