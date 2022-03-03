Правительство предложило ввести долгие кредитные каникулы для россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для россиян в условиях санкций. Им же предусмотрены механизмы поддержки экономики страны, среди которых упрощение разрешительных процедур.

Документ размещен в электронной базе Госдумы.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита, не подлежит применению, а также период действия механизма «кредитных каникул» до 30 сентября 2022 года», – говорится в пояснительной записке.

Срок окончания каникул может быть продлен при необходимости, отметили авторы инициативы.

Тот же законопроект предлагает упростить разрешительные и лицензионные процедуры закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Отдельные положения направлены на содействие занятости населения, обеспечения лекарствами, оказанию соцпомощи и защите прав россиян, которым пришлось прекратить обучение за рубежом.

Ранее правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций перешла в режим работы оперштаба. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не допустить роста цен на продовольствие, лекарства и стройматериалы в условиях беспрецедентных санкций против России.

Москва, Наталья Рязанова

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