российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 09:52 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуму внесен законопроект о продлении сроков уплаты налогов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий сроки уплаты налогов. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно поправкам, законопроект предполагает приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, а также продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов в период с 1 января до 31 декабря 2022 года. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Полномочиями по принятию этих решений предлагается наделить кабмин РФ, следует из текста законопроекта.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие и введение в действие положений законопроекта «позволит оперативно реагировать на складывающуюся социально-экономическую обстановку, обусловленную недружественными действиями со стороны иностранных государств, вводящих санкционные меры в отношении отраслей экономики Российской Федерации».

Поправки делают возможным продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, а также продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности, направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки либо рассрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

Ранее премьер Михаил Мишустин на заседании правительства анонсировал принятие решений о продлении сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровне – это станет возможным благодаря наделению кабмина правом оперативных изменений в налоговой сфере. Аналогичные полномочия получат власти регионов в отношении региональных и местных налогов, отмечал глава правительства РФ.

Напомним, ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для россиян в условиях санкций.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Правительство предложило ввести долгие кредитные каникулы для россиян

Метки / Госдума

Правительство предложило ввести долгие кредитные каникулы для россиян / Фейки о российских военных: Госдума готовится оперативно принять новую статью в Уголовный кодекс / Депутат Госдумы включен в санкционный список – по собственной просьбе / «Лучше бы этого не было, но катастрофы не будет»: обвал финансового рынка никак не отразится на экономике РФ / «Прошу незамедлительно внести меня в санкционный список…» Депутат Госдумы направил обращение к Евросоюзу / «Рост цен и снижение доходов бюджета»: новый проект правительства РФ может спровоцировать подорожание импортных товаров / «Удесятерить силы – наверстать отставание»: Зюганов усомнился в готовности России к западным санкциям / «Врачи не отпускают»: Володин сообщил о состоянии здоровья Жириновского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Госдума,