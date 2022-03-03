В Госдуму внесен законопроект о продлении сроков уплаты налогов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, продлевающий сроки уплаты налогов. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно поправкам, законопроект предполагает приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, а также продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов в период с 1 января до 31 декабря 2022 года. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Полномочиями по принятию этих решений предлагается наделить кабмин РФ, следует из текста законопроекта.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие и введение в действие положений законопроекта «позволит оперативно реагировать на складывающуюся социально-экономическую обстановку, обусловленную недружественными действиями со стороны иностранных государств, вводящих санкционные меры в отношении отраслей экономики Российской Федерации».

Поправки делают возможным продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, а также продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности, направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки либо рассрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

Ранее премьер Михаил Мишустин на заседании правительства анонсировал принятие решений о продлении сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровне – это станет возможным благодаря наделению кабмина правом оперативных изменений в налоговой сфере. Аналогичные полномочия получат власти регионов в отношении региональных и местных налогов, отмечал глава правительства РФ.

Напомним, ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для россиян в условиях санкций.

Москва, Наталья Петрова

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