«Не допустить роста цен…» Спикер Совета Федерации призвала «включить мозги»

В условиях беспрецедентных санкций против России самое главное – всем включить мозги и не допустить роста цен на продовольствие, лекарства и стройматериалы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения ситуации в строительной отрасли, сенатор Андрей Епишин обратил внимание, что применяемый в течение 20 лет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был изменен по инициативе правительства, что привело к неадекватному повышению цен на стройматериалы. «На данный момент существует противоречие между налоговой службой и плательщиками НДПИ на добычу щебня… Некоторые налоговые органы в субъектах РФ считают, что первой продукцией горнодобычи является не строительный камень, а щебень. И, понятно, что в случае переквалификации налоговая нагрузка по НДПИ возрастает в 4-8 раз А эта нагрузка, соответственно, влияет на стоимость жилья, дорожного строительства и так далее», – пояснил он.

Матвиенко поддержала сенатора. «Ну щебень – это такой важный стройматериал для наших строительных компаний. Ну что же мы будем ухудшать и создавать условия, чтобы еще и щебень вырос – наш отечественный материал, который мы не экпортируем. Вот сейчас не надо бы никаких изменений, ухудшающих ситуацию. Кто-то хочет получить больше денег в бюджет. Это понятно, но не такой ценой. Мне кажется несвоевременно, и надо эту инициативу остановить и создавать для строительных компаний условия, контролируя стоимость строительных материалов, включая щебень, чтобы жилье не выросло, потому что жилье станет недоступным для наших граждан», – обратилась спикер Совета Федерации к Файзуллину.

Глава Минстроя РФ со своей стороны пояснил, что «в рамках антикризисного проекта уже попросили Минфин приостановить и отрегулировать более конструктивно этот вопрос». Файзуллин также сообщил, сейчас прорабатывается переход на «рублевые схемы» закупок «промышленных строительных материалов и не только».

Матвиенко, в свою очередь, подчеркнула важность использовать все возможности для противодействия санкционному давлению. «В тех условиях беспрецедентных санкций сейчас самое главное всем включить мозги, проанализировать все, что мешает бизнесу, частной инициативе, предпринимателю, среднему бизнесу, включить все наши возможности и потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники. Спокойная мыслительная работа – как противодействовать этому санкционному давлению, какие дополнительные ресурсы и возможности включить. Не давать пользоваться этой ситуацией некоторым недобросовестным предпринимателям, для которых по-прежнему во главе углу только прибыль», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Сегодня весь бизнес должен стать национальным и помогать, и дальше укреплять экономику. Не допустить роста цен ни на продукты питания жизненно важные, ни на лекарства, и конечно же, в том числе на строительные материалы», – заключила Матвиенко и поручила профильному комитету Совета Федерации держать этот вопрос на контроле – «не допустить принятие решений, которые могут привести к резкому удорожанию щебня и тем самым в целом строительства».

Москва, Мария Соколова

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