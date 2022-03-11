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Пятница, 11 марта 2022, 08:23 мск

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Байден призовет к разрыву нормальных торговых отношений с Россией

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден выступит с призывом к разрыву нормальных торговых отношений с Россией. Об этом сообщил Reuters осведомленный источник.

По словам собеседника издания, инициатива выдвигается от США вместе с G7 и ЕС. Таким образом, американский лидер продолжит путь для законопроекта, который предусматривает повышение пошлин на российский импорт.

Очередные ограничения дополнят отказ от ввоза энергоносителей из России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США. Кроме того, членство РФ во Всемирной торговой организации (ВТО) было решено приостановить.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен выразила уверенность, что именно благодаря сотрудничеству с Австралией, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией удалось ввести мощные антироссийские санкции. Министр призвала и дальше сотрудничать в этом направлении.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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