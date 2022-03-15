Энергокомпания Equinor прекращает торговлю российской нефтью

Норвежская энергокомпания Equinor заявила об отказе от торговли нефтью, поставляемой из России. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение о том, что компания также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», – говорится в сообщении.

При этом в Equinor отметили, что у них есть определенные обязательства по договорам, которые были заключены до спецоперации на Украине. Так в январе компания заключила контракты на поставку в марте четырех партий нефти. Этот груз будет принят в полном соответствии с действующими ограничениями.

Кроме того, компания заявила о продолжении работы по ответственному выходу из России, соблюдая все применимые законы, в том числе принятые в рамках новых санкций.

Осло, Зоя Осколкова

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