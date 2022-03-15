российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 марта 2022, 12:04 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Энергокомпания Equinor прекращает торговлю российской нефтью

Норвежская энергокомпания Equinor заявила об отказе от торговли нефтью, поставляемой из России. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение о том, что компания также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», – говорится в сообщении.

При этом в Equinor отметили, что у них есть определенные обязательства по договорам, которые были заключены до спецоперации на Украине. Так в январе компания заключила контракты на поставку в марте четырех партий нефти. Этот груз будет принят в полном соответствии с действующими ограничениями.

Кроме того, компания заявила о продолжении работы по ответственному выходу из России, соблюдая все применимые законы, в том числе принятые в рамках новых санкций.

Осло, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Среди россиян резко вырос спрос на банковские ячейки / Россиянам назвали товары, которые могут пропасть с прилавков из-за санкций / Глава Всемирного банка заявил о негативном влиянии санкций против России на мировой ВВП / ПАСЕ готовится исключить Россию из Совета Европы / Россия не бросит американского астронавта на МКС / ЕС обсудит пятый пакет санкций против России / ТЦ пересматривают условия аренды для приостановивших работу в России брендов / Компания ASUS решила уйти из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Европа, Нефть и газ, Санкции против России,