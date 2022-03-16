Минцифры предложило отменить пошлину на ввоз вычислительной техники

Минцифры РФ предложило снизить до нуля таможенную пошлину на ввоз в Россию вычислительной техники и компонентов для производства электроники. Это должно стимулировать азиатских поставщиков и снизить себестоимость электроники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

10 марта предложение отправлено в Федеральную таможенную службу. По словам источника, в правительстве допустили, что инициатива пройдет одобрение до конца марта. В случае одобрения нулевая ставки пошлины будет действовать полгода.

Предложено включить в перечень беспошлинного ввоза схемы хранения данных, жесткие диски, электронные интегральные схемы (микропроцессоры), полупроводниковые приборы. По данным ФТС, сейчас пошлина составляет 1-13% на ленточные накопители, SSD и HDD, энергонезависимые устройства хранения данных (товары по ТН ВЭД 8523).

По данным IDC, в четвертом квартале 2021 года рынок СХД в России вырос на 34,2% по сравнению с 2020 годом и составил 211 млн долларов. При этом на российскую компанию Yadro приходится 20,9% рынка, а лидером является китайская Huawei – 39,1%.

Эксперты назвали предложенную меру полезной, но не решающей в части ценообразования. Они отметили, что цены на импортные компоненты взлетели из-за дефицита частей на рынке и падения курса рубля. Так, цены в рублях на SSD, HDD и платы памяти поднялись на 40% только за последние две недели.

В течение суток после начала военной операции в Донбассе цены на электронику и бытовую технику поднялись на 10-30%. Таким резким подорожанием заинтересовалась ФАС и начала проверку.

В связи с ситуацией на Украине Apple и Dell приостановили продажи своей продукции в России, а Intel и AMD прекратили поставки техники. Тайваньская компания ASUS также объявила об уходе с российского рынка.

Москва, Наталья Рязанова

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