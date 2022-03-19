Подсчитаны потери иностранных авиакомпаний из-за облета России

Министерство транспорта подсчитало дополнительные расходы иностранных авиакомпаний, которые они вынуждены нести из-за запрета пролетать в воздушном пространстве РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расходы увеличились у перевозчиков из 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция). По оценке министерства, за счет увеличения дальности перелета в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ дополнительные издержки составляют более 37,5 млн долларов еженедельно.

Так дальность перелета из Лондона в Токио через Россию по транссибирскому маршруту – кратчайшему воздушному пути между Европой и Юго-Восточной Азией – составляет 9 500 км, а с использованием альтернативного маршрута – 11 200 км. Время полета увеличивается почти на два часа. «Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», – заявили в Минтрансе.

Напомним, западные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России после начала спецоперации на Украине. В ответ Росавиация ввела зеркальные ограничения для перевозчиков этих государств: речь идет как о рейсах в Россию и из нее, так и транзитных полетах через воздушное пространство страны.

Москва, Зоя Осколкова

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