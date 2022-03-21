Экономист: доллар прошел точку невозврата в качестве резервной валюты

Доллар теряет позиции как мировая резервная валюта и уже прошел точку невозврата, считает экономист Егор Клопенко. Заморозка долларовых активов России показала всему миру: никаких гарантий для резервов третьих стран нет существует.

По мнению специалиста, на настроения в первую очередь повлияла блокировка 300 млрд долларов российских активов на Западе.

«Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», – спрогнозировал Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

Ряд государств, включая Турцию, Китай, Индию, Бразилию, прорабатывают перевод расчетов на местную валюту. Подобный способ расчетов начнет действовать в ближайшее время не только с Россией, но и между другими странами.

«Всех пугает, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти. Есть понимание, что вернуть такой долг – нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», – уверен экономист.

При снижении доли доллара в международной торговле хотя бы на 10% инфляция в США ускорится, что приведет к новой волне финансового кризиса. Сдувание «финансового пузыря» на американской бирже из-за отказа ряда сран от американских ценных бумаг усилит кризис. А это подтолкнет другие государства активнее уменьшать свои долларовые резервы.

Клопенко уверен, что при таком прогнозе Россия пострадает меньше всего, поскольку уже изолирована от финансовой системы США вследствие санкций. Москва даже может войти в число стран, которые станут бенефициарами трансформации мировой финансовой и экономической системы.

Запад усилил экономические ограничения в отношении России после начала военной операции в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике и по «доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте».

«Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», – сказал глава государства. Так, Индия и Россия прорабатывают механизм расчетов в национальных валютах – рупиях и рублях.

В конце 2021 года основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус спрогнозировал отход от доллара как резервной валюты в течение 20-50 лет. Место американской валюты займет китайская – юань.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»