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Вторник, 22 марта 2022, 15:07 мск

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Не более 5 кг в одни руки: на ярмарках, где продадут десятки тонн сахара, проштампуют покупателей

Фото: Pixabay

В Ульяновской области готовятся к проведению весенних сельскохозяйственных ярмарок с участием местных производителей. Среди прочего там будут продавать сахар. Чтобы не допустить скупки продукта спекулянтами, покупателей хотят помечать несмываемым штампом.

Ярмарки пройдут 26 марта в Засвияжском районе, в ТК»Звезда», 2 апреля – в Ленинском районе на Дворцовой улице, 9 апреля – в Заволжском районе на Ульяновском проспекте, 23 апреля – на проспекте Гая в Железнодорожном районе. На каждой будет продано по 50 тонн сахарного песка с Ульяновского сахарного завода.

«Для недопущения «карусели» покупателей сахарного песка между торговыми точками рассматривается вопрос нанесения на руки покупателей несмывающихся в течение суток штампов», – сообщило Министерство агропромкомплекса региона.

Сахар расфасуют и будут продавать с шести торговых точек с 6 утра до 13 часов, не более 5 кг в одни руки. Стоимость продукта будет сформирована как среднерыночная на дату проведения ярмарки.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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