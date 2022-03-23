Аграрии пожаловались на резкий рост расходов на посевную

Российские фермеры пожаловались на нехватку финансирования будущей посевной. На сев пшеницы, подсолнечника, картофеля, овощей и сахарной свеклы потребуется рекордные 1 трлн рублей. При этом аграрии столкнулись со сложностями в получении льготных кредитов. Минсельхоз проблемы не видит.

Из-за резкого роста инфляции, трудностей с импортом и подорожания кредитов в этом сезоне общие затраты на посевную выросли на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Резко выросли цены на семена и комплектующие, в том числе и завозимые из-за рубежа.

Действующая льготная программа кредитования аграриев по ставке 5% и господдержка системообразующих предприятий агросектора позволит покрыть лишь 30% от необходимой суммы, сообщили в «Союзмолоке» на заседании Госсовета по сельскому хозяйству. Лимиты позволят привлечь на посевную лишь около 150 млрд рублей, еще 200 млрд рублей под 10% в виде господдержки агрохолдинги могут получить как системообразующие предприятия.

Кроме того, были сокращены лимиты по льготным кредитам на одно заемщика. В прошлом году эта сумма составляла 1,5 млрд рублей, сейчас – 500 млн рублей. Но даже и такой заем получить сложно, как правило, одобренные суммы в десятки раз ниже. Некоторые аграрии уже сталкиваются с отказом в получении льготных займов, несмотря на увеличение объемов субсидий со стороны Минсельхоза, сообщили в Национальном плодоовощном союзе.

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что говорить о нехватке средств на посевную преждевременно. Выделенных из бюджета в этом году дополнительно 35 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов под 5% достаточно, считают в ведомстве. По прогнозам министерства, урожай зерна в стране должен составить около 123 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн, сахарной свеклы – 41,5 млн тонн, картофеля – 6,8 млн тонн, овощей открытого грунта – 5,2 млн тонн.

Москва, Зоя Осколкова

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