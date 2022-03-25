Россияне переходят на кэш: доля операций с наличными превысила 40% впервые за два года

В последние годы оборот наличных в России стремительно сокращался, но сейчас ситуация изменилась, граждане вновь стали больше доверять банкнотам в руках, чем электронным деньгам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных (ОФД) сервиса «Контур.Маркет» и ресурс «ЧекИндекс».

В 2019 году доля операций с живыми деньгами (платежи, снятия в банкоматах) составляла 65%, а в феврале 2022-го уменьшилась почти в два раза – до 38%. В марте показатель вырос до 41%. В крупнейших банках рассказали, что спрос на наличные увеличился от 30% до 100% всего за месяц, так как люди опасались за свои сбережения в связи с санкциями против кредитных организаций.

Еще одна причина того, что граждане стали больше пользоваться наличкой, связана с ограничением на платежи картами Visa и Mastercard через сервисы Apple Pay и Google Pay. Для подстраховки россияне предпочитают иметь при себе кэш.

По словам экономистов, из-за большого объема наличных на руках значительно замедляется денежный оборот, что требует дополнительной эмиссии, которая способствует разгону инфляции. Кроме того, вырастает теневая экономика, злоупотребления, снижается прозрачность платежей.

«В целом для экономики увеличение доли наличных денег в обращении неблагоприятно. Возрастает риск подделок, иных злоупотреблений. Эти деньги хуже поддаются контролю. Помимо этого, повышаются расходы на выпуск и обслуживание денежной массы», – отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Новый виток безналичных платежей может произойти в том случае, если у россиян будут альтернативы привычным Pay-сервисам. На данный момент на территории России в штатном режиме можно платить всеми пластиковыми картами с любой платежной системой. На смартфонах с Android по-прежнему можно использовать сервисы Mir Pay, Samsung Pay, SberPay. Также в России доступны платежи по QR-кодам через СБП.

Москва, Зоя Осколкова

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