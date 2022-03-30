Володин предложил продавать нефть и зерно за рубли

Расчеты в рублях следует расширить и на другие товары, составляющие важную статью российского экспорта, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал получать выгоду из сложившейся ситуации.

«Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он от имени всех депутатов Госдумы одобрил решение президента РФ Владимира Путина перевести в рубли расчеты за природный газ. И посоветовал западным политикам перестать обсуждать новую меру и начать искать рубли.

«Если хотите получать газ – ищите рубли. Обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя», – добавил спикер.

Напомним, 23 марта Владимир Путин объявил об оплате в рублях поставок газа в страны Евросоюза. Страны «Большой семерки» заявили, что не будут исполнять требование России по изменению валюты расчетов. На это в Кремле предупредили, что бесплатных поставок газа не будет, если покупатели откажутся вести расчеты по новым правилам.

Москва, Наталья Рязанова

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