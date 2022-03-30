Песков: механизмы оплаты газа в рублях будут готовы 31 марта

Профильные ведомства представят механизм рублевых расчетов за поставки газа в недружественные страны 31 марта. Поручение президента РФ Владимира Путина будет исполнено в срок, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, данные обо всем этом будут доступны. Давайте дождемся завтрашнего числа. Есть поручение президента, оно должно быть исполнено», – сказал представитель Кремля.

Однако первые платежи в рублях поступят не сразу. Процедура учета и оплаты полученного Европой голубого топлива довольна длительная, отметил Песков.

«Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс. Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено», – цитирует его РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», 23 марта президент РФ Владимир Путин ввел оплату в рублях за поставки природного газа в недружественные России страны. Профильные ведомства и «Газпром» разрабатывают систему оплаты в национальной валюте вместо долларов и евро.

Страны Группы семи отказались менять валюту расчета за энергоноситель из России. Кремль предупредил, что не намерен поставлять газ без оплаты.

Москва, Наталья Рязанова

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