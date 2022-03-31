СМИ: «Газпром» прорабатывает сценарий остановки поставок газа в ЕС

«Газпром» прорабатывает возможность полной остановки поставок газа недружественным странам после отказа крупнейших стран Евросоюза платить за «голубое топливо» в рублях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В компании также оценивают последствия такого шага, отмечают собеседники издания.

Оплата за поставки по долгосрочным контрактам «Газпрома» в марте должна быть проведена 1 апреля.

«Газпром» и пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отказались от комментариев, пишет газета.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 марта на совещании в правительстве заявил, что оплата за российский газ, который поставляется в страны ЕС и другие недружественные государства, будет производиться в рублях, а не в долларах и евро. Глава государства поручил ЦБ и кабмину в недельный срок разработать порядок совершения операций с Европой в рублях.

В минувший понедельник Путин дал поручение до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами, которые ввели санкции против России.

Страны G7 и Евросоюз отказались менять валюту расчета за энергоноситель из России. Кремль предупредил, что не намерен поставлять газ без оплаты.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта. «Оплата и поставки – это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями – прим. ред.)», – сказал он.

Тем временем в Германии накануне активировали чрезвычайный план, разработанный на случай прекращения поставок российского газа. А Австрия ввела первый уровень чрезвычайной ситуации в сфере газоснабжения.

Москва, Наталья Петрова

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