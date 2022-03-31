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Четверг, 31 марта 2022, 16:28 мск

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Автоконцерн Stellantis приостанавливает сборку машин в Калуге

Завод концерна Stellantis под Калугой приостановит работу. Дело в том, что для сборки автомобилей не хватает комплектующих. Об этом сообщил глава предприятия Карлос Таварес.

Концерну приходится соблюдать введенные Евросоюзом санкции против России. Ранее автопроизводитель приостановил весь связанный с РФ экспорт и импорт.

Кроме того, Stellantis переносит производство фургонов из России во Францию и Великобританию из-за невозможности экспортировать модели, собранные в России, и прекращает инвестировать в страну.

Стоит отметить, что «ПСМА Рус» в Калуге является единственным в России, где собираются комплектующие для автомобилей из концерна. Stellantis владеет 14 брендами, в том числе Opel и Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Jeep.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Европа, Центр России, В мире, Россия, Транспорт, Экономика, Санкции против России,