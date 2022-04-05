Четверть жителей России регулярно следят за курсом доллара

Большинство россиян следят за курсом доллара к рублю, а четверть делают это регулярно. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чуть больше трети (36%) жителей РФ не отслеживали изменение курса американской валюты в марте, остальные следят за ситуацией на валютном рынке. Из них 40% время от времени интересуются курсом, 24% делают это регулярно.

При этом россияне демонстрируют высокий уровень осведомленности о новых правилах валютного регулирования в России (59%). «Каждый пятый знает о введенном Центробанком временном порядке операций с наличной валютой (19%), что-то слышали о нем 40%», – сообщают социологи.

Вместе с тем, большинство респондентов (80%) считают, что новые правила операций с наличной валютой не скажутся на них.

Что касается сбережений, то 30% предпочитают хранить деньги в рублях на банковском вкладе, 18% – наличными. 14% опрошенных заявили, что вкладывают в недвижимость. Лишь 4% сохраняют средства в валюте, а 42% не имеют сбережений.

Москва, Зоя Осколкова

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