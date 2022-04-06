Intel прекратила работу в России

Американский производитель электронных устройств и микрочипов Intel приостанавливает деятельность в России в связи с ситуацией на Украине.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим решением приостановить все поставки клиентам в России и Белоруссии», – говорится в сообщении компании.

В Intel отметили, что работают над вопросом поддержки своих сотрудников, в том числе 1, 2 тыс. человек в России.

Напомним, 4 марта компания заявила о приостановке поставок продукции в Россию и Белоруссию из-за российской военной спецоперации на Украине.

Надо отметить, что после начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины об уходе из России или приостановке бизнеса объявили многие зарубежные IT-компании, в том числе Cisco, AMD, Adobe, Dell.

Москва, Наталья Петрова

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