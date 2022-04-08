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Пятница, 8 апреля 2022, 08:52 мск

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США отменили часть санкций против России

Минфин США вывел из-под антироссийских санкций транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование. Об этом говорится в тексте генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Речь идет об услугах, ПО, оборудовании или технологиях, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Разрешаются все операции, в том числе экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны, если они проводятся при участии гражданина США.

Под телекоммуникационным обменом подразумевается мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерская деятельность и регистрация доменов.

Кроме того, ведомство опубликовало новый список физических и юридических лиц, которые попали под санкции. В перечень вошли восемь граждан РФ и 29 российских организаций. Ограничительные меры предполагают заморозку финансовых активов и собственности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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