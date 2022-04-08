Acer объявила о приостановке бизнеса в России

Тайваньский производитель компьютерной техники Acer временно прекращает работу в России из-за ситуации на Украине.

«В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России», – говорится в заявлении компании.

В Acer отметили, что строго соблюдают применимые законы и правила международной торговли и внимательно следят за конфликтом между Россией и Украиной. Компания выразила надежду на то, что «мир будет восстановлен как можно скорее».

Напомним, в середине марта об уходе из России объявила тайваньская компания ASUS, занимающаяся производством компьютерной техники. Отмечалось, что это решение стало реакцией на военную операцию Москвы на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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