Половина россиян не будут сожалеть об уходе международных компаний

Половина россиян заявили, что не будут переживать из-за приостановки деятельности западных компаний. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участников исследования спросили, о приостановке работы каких компаний лично они сожалеют сильнее всего, 50% ответили, что не переживают вовсе. 8% респондентов впервые слышали о приостановке деятельности иностранных компаний, 4% ответили другое, 12% затруднились с ответом.

6% опрошенных назвали IKEA, столько же – автомобильные компании, 5% волнуются из-за закрытия «Макдоналдса», 3% – Apple. Кроме прочих были названы медицинские компании, производителей техники и электроники, авиакомпании, Renault, Procter & Gamble, H&M (по 2%).

Чуть больше половины участников исследования ответили, что уход западных компаний скажется на них и на их семье: 12% считают, что это сильно скажется, 23% – умеренно, 21% – слабо. Уход компаний не скажется на жизни 39% россиян.

41% респондентов не ждут никаких изменений в своей жизни из-за приостановки работы зарубежных компаний, 14% уверены, что это приведет к росту цен, инфляции и обесцениванию рубля. 6% предвидят проблемы с автозапчастями, 6% думают, что это снизит уровень жизни и приведет к бедности, 5% ответили, что вырастет безработица.

Кроме того, по мнению россиян, уход иностранного бизнеса приведет к проблемам с техникой и электроникой, с лекарствами, сокращению числа путешествий и выездов за границу, уменьшению ассортимента в магазинах.

Лишь пятая часть (20%) опрошенных уверены, что отечественные производители смогут полностью заместить продукцию и услуги ушедших компаний, почти половина (48%) считают, что российские компании смогут заменить зарубежные по большинству товаров и услуг, 17% – по меньшинству, 9% – считают, что это практически невозможно, 6% – затруднились с ответом.

Москва, Зоя Осколкова

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