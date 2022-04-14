Жители России стали покупать больше джина и меньше гречки

В крупнейших торговых сетях заметно выросли продажи джина. Резкое увеличение спроса наблюдается с середины марта. Об этом свидетельствуют результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.

По данным аналитиков, пик продаж алкоголя пришелся на десятую и одиннадцатую недели года, передает РБК. За отчетные две недели россияне купили на 60% джина больше, чем за аналогичный период 2021 года. Еще через неделю темпы роста продаж алкоголя снизились, но все еще были заметно выше уровня прошлого года: джина купили на 52% больше. Также отмечается увеличение спроса на водку и пиво, но заметно меньше, чем на джин.

В то же время к концу марта пошел на спад ажиотажный спрос на продукты длительного хранения: так за неделю (до 3 апреля) продажи сахара в натуральном выражении снизились на 12%, мясных консервов и масла – на 9%, кофе – на 8%, макарон – на 4%, риса – на 3%. Спрос на гречку также снизился на 0,1%. При этом россияне стали покупать больше лапши быстрого приготовления – рост на 17%.

Согласно опросам, около 85% жителей России имеют запас продуктов. Однако за последние 30 лет изменились опасения, из-за которых граждане закупаются впрок. Если в 1992 году россияне запасались в равной степени из-за того, что вырастут цены (40%) и из-за возможного дефицита товаров (42%), то сейчас главное опасение – рост цен (он беспокоит 46% респондентов). Отсутствие товаров в продаже сегодня беспокоит менее трети (29%) опрошенных.

На фоне продуктов длительного хранения, ажиотажный спрос на которые сопровождался их подорожанием (сахар вырос в цене на 44%, крупы – на 10%, макароны – на 7%), розничные цены на алкоголь выросли в марте не так значительно – менее чем на 4%.

По словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, повышенным спросом в марте и апреле мог пользоваться премиальный и импортный алкоголь, который покупали из опасения, что он исчезнет из продажи или вырастет в цене. Покупатели могли запасаться, например, импортным и крафтовым пивом, а также текилой, ромом, виски, джином и абсентом.

Москва, Зоя Осколкова

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