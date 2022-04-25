Многие страны не поддержали антироссийские санкции из-за колониального прошлого

Не все страны в мире поддержали стремление европейских стран и США экономически изолировать Россию из-за происходящего на Украине. Западу не удалось настроить большую часть мира против РФ из-за обиды на колониальное прошлое. Об этом пишет Ховард Френч в статье для журнала Foreign Policy.

Обозреватель указывает, что санкции против России не поддержали в том числе такие крупные государства, как Индия и Китай. «В действительности при подсчете численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нем знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом», – отметил Френч.

По его мнению, в начале XX века международная политическая система с самого начала отвела странам «третьего мира» статус государств второго сорта. Френч привел в качестве примера колонизацию Африки европейскими странами.

«Именно труд порабощенных миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый «Старый Свет» новым и богатым», – пишет автор статьи.

Публицист призвал не пренебрегать обостренным чувством справедливости у бывших колонизированных народов.

Лондон, Зоя Осколкова

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