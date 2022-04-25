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Понедельник, 25 апреля 2022, 13:29 мск

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В Европе подорожало нижнее белье из-за антироссийских санкций

Европейские производители нижнего белья впервые за долгое время подняли цены. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования компании NPD Group.

«Обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит 17 долларов, что на 13% больше, чем в 2020 году», – выяснили аналитики. В некоторых случаях нижнее белье подорожало более чем на треть.

Всему виной антироссийские санкции, из-за которых выросли цены на энергоносители. Так владельцу компании Journelle Гвидо Кампело с 2016 года впервые пришлось повысить стоимость одной из популярных моделей бюстгальтеров из-за четырехкратного роста расходов на электроэнергию.

Кружево и эластичная отделка подорожали на 40%, косточки – на 20%, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели, – на 25%, а в некоторых случаях расходы удвоились. В результате бюстгальтер Natalia на косточках, который прежде продавался за 68 долларов, теперь стоит 98, заявил бизнесмен.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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