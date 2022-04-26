У российских чиновников нашли десятки счетов за рубежом

В 2021 году у российских чиновников нашли в 4,5 раза больше счетов в иностранных банках, чем годом ранее. Об этом сообщается в докладе генпрокурора Совету Федерации.

По данным прокуратуры, в прошлом году было выявлено 31 нарушение, связанное с наличием у должностных лиц счетов и вкладов в иностранных банках, расположенных за пределами России, владением и (или) пользованием иностранными финансовыми инструментами, передает ТАСС.

В докладе приводится пример из Пензенской области. Там в ходе проверки в региональном министерстве физической культуры и спорта выяснилось, что супруга врио министра владеет ценными бумагами иностранной нефтегазовой компании. Чиновника уволили в связи с утратой доверия.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в рамках работы по изъятию имущества коррупционеров сотрудники надзорного ведомства займутся их активами за рубежом. По его словам, в настоящее время «эта тема актуализировалась».

Москва, Зоя Осколкова

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