В России за полтора года уволили 800 чиновников-коррупционеров

За последние полтора года в России 800 чиновников-коррупционеров лишились должности. Об этом заявил глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов.

Госслужащие, замешанные в коррупции, были уволены в связи с утратой доверия, отметил генпрокурор. При этом они не вправе осуществлять властные полномочия в течение пяти лет, а данные о них вносятся в формируемый правительством публичный реестр. По словам Краснова, «данный механизм можно рассматривать и как меру воздействия, и как способ профилактики».

Кроме того, генпрокурор отметил положительный эффект от изъятия у чиновников имущества, законность происхождения которых ими не доказана. «Только за последние два года в рамках инициированных нами антикоррупционных мероприятий судами с таких должностных лиц взыскано свыше 117 млрд рублей», – сказал Краснов. В этом году в доход государства изъято 22 объекта недвижимости стоимостью свыше 50 млн рублей, «которые за время службы бывший высокопоставленный коррупционер успел приобрести и оформить в собственность на себя и родственников».

Москва, Зоя Осколкова

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