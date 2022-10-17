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Четверг, 20 октября 2022, 18:00 мск

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Суды конфисковали незаконное имущество российских чиновников на 2 млрд долларов

По искам прокуратуры в доход государства было обращено незаконное имущество чиновников более чем на 2 млрд долларов. Об этом сообщил глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов.

«В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников. При этом сформирована практика обращения денег коррупционного происхождения в доход государства», – рассказал генпрокурор на встрече с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом в Эр-Рияде.

По словам Краснова, в России прокуроры имеют право подавать иски в отношении чиновников, не представивших доказательства законности происхождения принадлежащего им имущества. За последние два года судами такого имущества взыскано на сумму, эквивалентную 2 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коррупция

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