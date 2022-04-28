российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 апреля 2022, 10:24 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Косметический гигант Coty заявил об уходе из России

Французско-американский концерн Coty объявил об уходе из России. В компании заявили, что это решение не повлияет на прогнозируемые прибыли. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за прошлый год объем продаж Coty составил 4,63 млрд долларов. Доля России составляет чуть более 3%. «Хотя все финансовые последствия этого решения, включая долгосрочную перспективу, все еще не определены, ожидается, что оно не повлияет на способность Coty достичь ранее опубликованного прогноза по выручке за 2022 финансовый год», – сообщили в компании.

Coty была основана в 1904 году французским парфюмером Франсуа Коти. Концерн владеет такими брендами косметики, средств по уходу за кожей и парфюмерии, как Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и другие.

Ранее из-за спецоперации на Украине многие зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России. Так на прошлой неделе об уходе с российского рынка заявила шведская компания Essity – производитель туалетной бумаги Zewa и гигиенических прокладок Libresse.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

В бассейнах Германии температуру воды понизят для экономии / Уход зарубежных компаний пока не сказался на бюджете Екатеринбурга / Проблемы с логистикой и платежами: как идет торговля уральских компаний с зарубежными в условиях санкций / Польша ввела санкции против «Газпрома» и «Новатэка» / В 2023 году голод может затронуть до ста миллионов человек / Полпред в УрФО: предприятия по всему округу переводят сотрудников на неполный день и уходят на простой / Центробанки начнут прятать резервы в долларах после санкций против России / В Европе подорожало нижнее белье из-за антироссийских санкций

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Санкции против России,