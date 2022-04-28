Косметический гигант Coty заявил об уходе из России

Французско-американский концерн Coty объявил об уходе из России. В компании заявили, что это решение не повлияет на прогнозируемые прибыли. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за прошлый год объем продаж Coty составил 4,63 млрд долларов. Доля России составляет чуть более 3%. «Хотя все финансовые последствия этого решения, включая долгосрочную перспективу, все еще не определены, ожидается, что оно не повлияет на способность Coty достичь ранее опубликованного прогноза по выручке за 2022 финансовый год», – сообщили в компании.

Coty была основана в 1904 году французским парфюмером Франсуа Коти. Концерн владеет такими брендами косметики, средств по уходу за кожей и парфюмерии, как Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Lancaster, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и другие.

Ранее из-за спецоперации на Украине многие зарубежные компании заявили о приостановке деятельности в России. Так на прошлой неделе об уходе с российского рынка заявила шведская компания Essity – производитель туалетной бумаги Zewa и гигиенических прокладок Libresse.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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