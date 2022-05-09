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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 9 мая 2022, 10:05 мск

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Страны Африки могут реанимировать движение неприсоединения из-за антироссийских санкций

Фото: Pixabay

Африканские страны подумывают над тем, чтобы возродить движение неприсоединения. Поводом для подобных мер стало усиливающееся давление Запада в вопросе антироссийских санкций. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Робби Грэмер.

Евросоюз и США стремятся с помощью различных ограничений изолировать Россию. При этом европейские и американские власти различными способами навязывают решение о принятии санкций другим государствам. На африканском континенте такая политика сталкивается со стеной непонимания.

«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас», – пишет Грэмер.

В результате в африканских политических кругах уже возникла дискуссия о возрождении движения неприсоединения, которое существовало во времена холодной войны. Таким образом страны Африки могли бы избежать втягивания в конфронтацию двух лагерей, отмечает обозреватель.

Санкционное давление на Россию со стороны западных стран усилилось с началом спецоперации на Украине. Под ограничение попали многие российские компании, их активы были заморожены. Кроме того, ЕС обсуждает возможность отказа от поставок нефти и газа из РФ, однако пока к единому мнению на этот счет прийти не удалось.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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