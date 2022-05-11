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Среда, 11 мая 2022, 14:27 мск

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Ассоциация трейдеров советует не брать в расчет данные Мосбиржи при оценке курса рубля

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала не учитывать данные Московской биржи для определения курса рубля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление организации.

Ранее трейдеры высказывали сомнения об использовании внутреннего курса рубля. Дело в том, что российская валюта сильно обвалилась после начала операции на Украине и введенных санкций. Однако позже рубль стабилизировался. По мнению аналитиков, курс «деревянного» сильно завышен за счет контроля за движением капитала.

Отказ от использования данных Мосбиржи и обращение к информации от WM/Refinitiv в качестве основного варианта расчетной ставки может упростить для некоторых трейдеров возможность подсчета обменного курса, считают в EMTA.

В ассоциацию входят такие значимые игроки как Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и многие другие. Рекомендации вступают в силу с 6 июня. Вместе с тем предлагается и резервная базовая цена, привязанная к курсу Московской биржи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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