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Четверг, 12 мая 2022, 11:26 мск

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Экспорт в Россию из Евросоюза упал на 55%

В марте 2022 года экспорт товаров из 27 стран Европейского союза в Россию снизился на 55%. Об этом сообщает Eurostat.

В стоимостном выражении в марте из стран Европы в РФ доставили товаров на 3,42 млрд евро. Для сравнения за тот же период в прошлом году экспорт составил 7,65 млрд евро, отмечают аналитики.

Кроме того, экспорт товаров из Китая в Россию за месяц сократился на 25,8%, до 3,8 млрд долларов.

Стоит отметить, что Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ ранее прекратила публикацию данных по внешней торговле. При этом информации о датах ее возобновления нет. Центробанк также прекратил выкладывать в публичный доступ информацию по товарной внешней торговле.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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