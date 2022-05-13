Крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов прекратила закупку у России

Японская компания Eneos прекратила закупку российской нефти. Об этом сообщил глава корпорации Такэси Сайто. Последнюю партию из РФ компания получила в апреле.

«Мы учли репутационные риски и провели переговоры с российской нефтяной компанией о прекращении закупок», – цитирует Сайто Reuters. По данным аналитиков, доля российской нефти в закупках Eneos составляла 5%.

В качестве альтернативного источника поставок компания обратится к Ближнему Востоку, добавил Сайто.

Напомним, ранее японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что страна пока не готова полностью отказаться от использования российской нефти, но власти намерены постепенно сокращать закупки топлива у РФ.

Токио, Зоя Осколкова

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