Ответные меры России, введенные в ответ на санкции стран Запада, нанесли серьезный удар по положению доллара США в международной финансовой системе. РФ не только удержала на плаву свою экономику, которую пытались изолировать, но и подтолкнула мир к постдолларовой эре. Такое мнение озвучил аналитик Гао Дэшен в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао».

Автор перечисляет те меры, которые российские власти приняли для поддержки экономики и рубля в условиях санкций. Очевидно, что в Москве знали о намерении западных стран изолировать Россию с помощью различных ограничений и готовились к ответу. К тому же США и ЕС не учли еще одного факта.

«Запад привык накладывать санкции на небольшие страны, но у него очень ограниченный опыт и понимание того, как применять санкционное давление к большой стране с тесными глобальными связями. На этот раз Запад пытается изолировать экономику G20 с большими нефтегазовыми ресурсами, сложным военно-промышленным комплексом и диверсифицированным экспортом. Последствия санкций против России будут неисчислимы, и они неизбежно закончатся неудачей», – отмечает эксперт.

Экстремальные санкции США и Европы привели к тому, что российский рубль на некоторое время резко упал, а внутренний финансовый рынок был сильно неспокойным. Однако с объявлением и постепенной реализацией поддерживающих мер Россия переломила свое положение. Эффективность принятых Москвой шагов доказала несостоятельность санкционной политики Соединенных Штатов и западных стран.

Более того, решение РФ расширить использование рубля в расчетах с другими государствами несет риски для США. «Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе, – отметил Дэшен. – Высокомерие Соединенных Штатов, играющих с санкциями, вынуждает все больше стран вступать в ряды «дедолларизации», и мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру».

Пекин, Зоя Осколкова

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