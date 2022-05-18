Deutsche Bank закрыл счета крупных российских банков

Немецкий Deutsche Bank прекратил сотрудничество с рядом российских кредитных организаций и закрыл их корреспондентские счета в евро. По мнению аналитиков, на такой шаг банк пошел из-за опасений оказаться под вторичными санкциями. Ограничения также призваны усилить санкционное давление на российский банковский сектор.

По словам источника на финансовом рынке, Deutsche Bank в середине марта 2022 года прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля, по факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, передает РБК. Это решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

Другой собеседник агентства уточнил, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета неподсанкционным банкам. «Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», – сказал он, добавив, что если число операций у банка растет, то Deutsche Bank закрывает счет.

Ранее Deutsche Bank заявил о решении уйти из России из-за спецоперации на Украине.

Решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI). Финский Nordea Bank прекратил обработку платежей в Россию и из России в связи с действующим режимом санкций и действующими ограничениями. Нидерландская банковская группа ING указала, что «внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений».

По мнению директора по банковским рейтингам НРА Константина Бородулин, основная причина закрытия корреспондентских счетов в евро иностранными банками – это прежде всего продолжение внешнего давления на банковский сектор России, а также опасения оказаться под вторичными санкциями.

Европейские кредитные организации находятся под угрозой штрафов и более серьезных регуляторных последствий, если окажутся вовлеченными в проведение платежей и переводов средств компаний, в отношении которых введены санкции и которые могут являться клиентами банков с открытыми корсчетами.

Кроме того, зарубежные банки минимизируют вероятность использования собственной инфраструктуры для вывода капитала в свои юрисдикции. Случаи бегства капитала могут сопровождаться нарушением законодательства и могут классифицироваться как сомнительные операции, которые уже в свою очередь несут риски вплоть до отзыва лицензии.

Берлин, Зоя Осколкова

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