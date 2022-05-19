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Четверг, 19 мая 2022, 08:57 мск

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Больше половины иностранных вин могут пропасть с полок российских магазинов

До 60% вин иностранного производства могут покинуть полки магазинов в России. Отечественные напитки частично заполнят освободившиеся ниши. Об этом сообщил руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров.

«Мы видим, что порядка 60% зарубежных производителей, мы ожидаем, что покинут полки, временно или постоянно. Речь про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам. Это необязательно санкции, это иногда разрыв логистических цепочек», – цитирует эксперта ТАСС.

По словам Майорова, можно ожидать того, что российские производители вина восполнят потребность. Как правило, у тех предприятий, у кого были хорошо налажены каналы продаж на внутренний рынок, весь объем, даже с запасом, и даже тот, который еще не произведен, уже выкуплен дистрибьюторами и сетями для внутреннего потребителя.

«И сейчас даже те производители, которые хотели вкладываться и развивать экспорт, они сейчас разводят руками и говорят, что у нас сейчас и внутренний рынок уже потребил все наше вино произведенное. Тем не менее, стратегически все понимают, что в любом случае экспорт российского вина это не только финансовая задача, не только вопрос прибыли, но и вопрос репутации», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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