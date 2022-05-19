Ушедшие из России модные дома поставили рекорды по продажам в прошлом году

2021 год принес рекордную выручку в России производителям люксовой одежды и косметики, которые в марте 2022-го решили уйти с российского рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность восьми международных компаний, входящих в топ-30 мирового рейтинга крупнейших продавцов роскоши по версии Deloitte и при этом работающих в РФ самостоятельно.

Наибольшую выручку от продаж в прошлом году получила «дочка» Chanel (ООО «Шанель»). Модному дому удалось заработать на российском рынке 6,4 млрд рублей. Затем идет дочерняя компания итальянской Bvlgari (ООО «Булгари Раша») – 4 млрд рублей.

В целом за 2021 год российский сегмент премиальной одежды, обуви и аксессуаров достиг 320 млрд рублей. Однако повторить успех рынку роскоши в этом году не удастся, так как в начале марта из-за спецоперации, проводимой Россией на Украине, компании премиального сектора постепенно объявляли о приостановке работы в РФ.

При этом на уровне государств санкции в отношении предметов роскоши были введены немного позже. В частности, в середине марта экспорт люксовых товаров был запрещен из США и стран ЕС, позднее к ним присоединились Швейцария и Япония.

Мнения знатоков рынка разделились, некоторые считают, что теперь премиальные вещи стали недоступны для российских покупателей. Впрочем, есть и более оптимистично настроенные байеры, которые уверены, что закупки продолжатся, но будут организованы в виде групповых закупок, ввозимых через другие страны.

Москва, Зоя Осколкова

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