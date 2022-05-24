DWN: санкциям Запада не удалось сломить российскую экономику

Российская экономика оказалась устойчива к ограничениям, введенным западными странами. Москва предприняла несколько шагов, которые поддержали экономическую ситуацию. По всей видимости, Запад неверно оценил возможность рецессии экономики РФ. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена ​​к экономической войне», – говорится в публикации. Так вопреки прогнозам, курс рубля значительно вырос и достиг рекордных значений за последние семь лет.

По мнению автора статьи, стабильность российской экономике позволяют сохранять высокие доходы от продаж энергоносителей. Решающую роль играет торговля сырьевыми товарами, а также «выдающееся достижение» – решение России продавать энергоресурсы за рубли.

Вместе с тем, на стабильность экономики повлияло укрепление торговых связей с Индией и Китаем. Таким образом, оперативная переориентация на альтернативные рынки сбыта помогла компенсировать большую часть потерь на фоне попыток Евросоюза отказаться от российских нефти и газа.

Кроме того, в материале указывается, что России помогает Швейцария. По предположению журналистов DWN, значительная доля торговли российскими энергоресурсами проходит через нее. Через Швейцарию проходят только деньги, а не сырье.

Москва, Зоя Осколкова

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