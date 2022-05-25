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Среда, 25 мая 2022, 16:09 мск

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Новый пакет санкций против России ЕС может согласовать до конца мая

Евросоюз может согласовать шестой пакет санкций до конца мая. Такое мнение высказал глава Евросовета Шарль Мишель. Велика вероятность, что это произойдет до саммита ЕС, запланированного на 30 и 31 мая.

«Мы работаем над этим вопросом очень напряженно уже несколько недель, включая санкции на российскую нефть. Вчера я имел возможность обсудить этот вопрос с рядом европейских лидеров», – отметил глава Евросовета, отвечая на вопрос журналистов о новых ограничительных мерах.

По его словам, шестой пакет рестрикций может быть окончательно согласован еще до саммита ЕС. «Это требует диалога и много политических усилий», – добавил Мишель.

Ранее страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за спецоперации на Украине. В рамках шестого пакета рассматривается отказ от российской нефти, но пока не все государства ЕС готовы пойти на это из-за негативного влияния на собственную экономику.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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