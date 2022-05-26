В Китае рассказали о «боли и страданиях» европейцев от последствий антироссийских санкций

Евросоюз все сильнее страдает от энергетического кризиса, вызванного санкциями против России. В то же время Соединенные Штаты наблюдают за «пожаром» с противоположного берега и получают свои выгоды. Об этом пишет китайское агентство «Синьхуа».

Ограничения, введенные против РФ, упали тяжелым бременем на плечи рядовых жителей Европы. Китайские журналисты побеседовали с владельцами бизнеса в ЕС и узнали, какую «боль» причиняют антироссийские санкции.

Так представитель компании из Баварии Zwiesel Kristallglas, производящей изделия из стекла, рассказал о последствиях кризиса. «Наши затраты на электроэнергию выросли примерно в пять раз. Без существенного повышения цен мы не сможем выжить», – заявил начальник отдела цепочки поставок Андреас Фас.

Глава французской транспортной компании Сирил Пиола обеспокоен резким ростом цен на топливо, в результате которого расходы на него за последние два месяца увеличились на 17 тысяч евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сейчас топливо уже становится предметом роскоши, множество предприятий и людей, находятся в такой же ситуации, как Пиола. Резкий рост цен на энергоносители под влиянием антироссийских санкций затрагивает все отрасли», – подчеркивает агентство.

Кроме того, экономика ЕС столкнулась с более серьезными проблемами в области цепочек производства и логистики. Ассоциация сталелитейной промышленности Германии уже предупредила о приостановке выпуска стали в случае отказа от российских энергоресурсов. Это приведет к большим трудностям в строительстве, металлургии и электротехнике, автомобильной промышленности и других отраслях.

«Европейское общество все глубже погружается в энергетический кризис, предприятия и население охвачены паникой… Более того, санкции против России оборачиваются для нее не самым лучшим образом, – говорится в материале. – Ситуация в Евросоюзе усложняется день за днем, и его ответные меры совсем не решают проблему и приносят выгоду только американскому правительству и энергетическим предприятиям».

Пекин, Зоя Осколкова

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